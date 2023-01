Bulgarien: Liefern keine schweren Waffen an Ukraine

Der bulgarische Verteidigungsminister Dimitar Stojanow hat erklärt, dass sein Land keine schweren Waffen an die Ukraine geliefert habe. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben der Nachrichtenagentur TASS berichtete er in einem Gespräch mit Journalisten:

"Im vergangenen Jahr hat das Verteidigungsministerium keine T-72-Panzer an jemanden verkauft. Die Panzer sind Eigentum der bulgarischen Armee und befinden sich in unseren Einheiten. [...] Wir haben weder T-72 noch S-300-Komplexe, noch MiG-29, noch Su-25 an die Ukraine übergeben."

