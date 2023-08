Ukrainischer Verteidigungsminister: Mehr als 30 Drohnenmodelle in 15 Monaten in Dienst gestellt

In den vergangenen 15 Monaten hat das ukrainische Verteidigungsministerium bereits mehr als 30 unbemannte Luftfahrzeuge verschiedener Typen, darunter Aufklärungs-, Angriffs-, Kamikaze-Drohnen sowie Gleitgeschosse in Dienst gestellt. Dies teilt Alexei Resnikow, der Chef der Behörde in Kiew, auf Facebook mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Bisher würden die Geräte im Land bisher hauptsächlich aus ausländischen Ersatzteilen zusammengebaut, gibt der Beamte weiter an. Es gebe aber Pläne, eigene Komponenten herzustellen. Dennoch sei nicht geplant, dafür eine Anlage in der Größe eines Stadions zu bauen, so Resnikow." Quelle: RT DE