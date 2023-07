Raketeneinschlag im russischen Taganrog: Mindestens 15 Verletzte

Im südrussischen Taganrog hat sich am Freitagnachmittag eine Explosion ereignet. Nach Angaben des Verwaltungschefs des Gebiets Rostow am Don schlug eine Rakete neben einem Café ein und zerstörte dieses. Nach derzeitigem Stand gibt es fünfzehn Verletzte, von denen sieben hospitalisiert werden mussten. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Das Verteidigungsministerium der Russischen Föderation erklärte dazu:

"Das ukrainische Regime in Kiew hat mit einer Flugabwehrrakete des Flugabwehrraketensystems S-200, das in eine Angriffsversion umgewandelt wurde, einen Terroranschlag auf Wohnhäuser in der Stadt Taganrog im Gebiet Rostow verübt. Russische Luftabwehrsysteme entdeckten die ukrainische Rakete und fingen sie in der Luft ab. Die Trümmer der abgeschossenen ukrainischen Rakete fielen auf das Gebiet von Taganrog."

Quelle: RT DE