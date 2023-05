Der Duma-Abgeordnete aus Sewastopol, Dmitri Belik, hat darauf hingewiesen, dass die westlichen Länder die Ukraine niemals als gleichwertig anerkennen werden. Er sagte gegenüber RIA Nowosti: "Selenskijs Ideologie lässt sich in einem Satz ausdrücken: sich verbeugen, kostet nichts. Man kann auch sagen, dass er Stiefel küsst und jede Laune seiner Herren, insbesondere Europa und die USA, akzeptiert. Die westlichen Länder werden die Ukraine niemals als gleichwertig anerkennen, egal, wie sehr sich Kiew bemüht, das ukrainische Volk an europäische Werte heranzuführen." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Seiner Meinung nach versucht Selenskij sich bei den westlichen Ländern beliebt zu machen:

"Da man ihn nicht durch die Vordertür hereinlässt, versucht Selenskij, durch ein Loch im Zaun in die EU zu gelangen. Daher sein Wunsch, alles in europäischer Manier zu feiern. Selenskij scheint zu glauben, dass er dem übrigen Europa gleichgestellt sei, doch es gibt einen kleinen Unterschied: Die europäischen Staaten setzten in ihren Kriegen gerne Kolonialtruppen ein, die hauptsächlich aus Eingeborenen und Ureinwohnern bestanden, und Selenskij reiht sich, auch wenn es ihm nicht gefällt, zusammen mit dem leidgeprüften ukrainischen Volk in diese Riege ein."

Zuvor hatte der ukrainische Präsident Wladimir Selenskij den 9. Mai zum "Tag Europas" in der Ukraine erklärt. In dem Dekret, das auf der Website seines Amtes veröffentlicht wurde, heißt es, die Entscheidung sei "mit dem Ziel getroffen worden, die Einheit der Völker Europas zu stärken" und "Frieden, Sicherheit und Stabilität auf dem europäischen Kontinent zu gewährleisten"."

Quelle: RT DE