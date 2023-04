Moldawien: Liefern keine Waffen an die Ukraine

Moldawien liefert keine Waffen oder sonstige militärische Güter an die Ukraine, erklärte der Verteidigungsminister des Landes, Anatolie Nosatîi. In einer Sendung des Kanals TVR Moldova sagte er: "Wir sind ein neutrales Land. Unter der Berücksichtigung dieses Status betreiben wir keine Lieferungen von Militärgerät, Waffen und sonstiger militärischer Ausrüstung. In die Ukraine schicken wir ausschließlich Humanitärhilfe." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nosatîi fügte hinzu, dass sein Land auch weiterhin humanitäre Hilfe an die Ukraine leisten und Flüchtlinge unterbringen werde.

Die Regierung in Chișinău beriet am heutigen Mittwoch über die Entsendung eines weiteren Humanitärhilfepakets an die Ukraine im Wert von etwa 840.000 US-Dollar, das unter anderem Zelte, Generatoren, medizinische Masken und Handschuhe, Kleidung sowie Lebensmittel umfassen soll. Zuvor hatte Moldawien eine Forderung der Ukraine nach einer Abgabe von MiG-29-Kampfflugzeugen abgelehnt."