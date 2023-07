Garantierte und festgeschriebene Schützenhilfe mit Atomwaffen – nichts Geringeres wünscht Kiew sich von den Atommächten unter den Staaten der Gruppe der Sieben (G7), mit denen Kiew jeweils bilaterale Sicherheitsabkommen abschließen will. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Alexei Danilow, der Sekretär des Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates der Ukraine, formulierte es in einer Sendung des TV-Kanals Rada am Donnerstag so:

"Es ist eine Sache von zentraler Bedeutung, dass wir mit jedem Mitglied der G7 separate Vereinbarungen über unsere Sicherheit haben werden. Es ist sehr wichtig, dass dann die Länder, die Atomwaffen besitzen, uns diese Unterstützung gewähren. "

Danilow bezog sich damit darauf, dass jedes Abkommen die Verantwortung der Parteien für "bestimmte Prozesse, die während bestimmter Aktionen stattfinden werden", umreißen werde. Darauf baue Kiew seine Hoffnungen auf:

"Ich denke, dass dies für uns absolut nützlich ist, außerdem ist es absolut sachbezogen, wenn man bedenkt, dass es in der G7 Länder gibt, die unmittelbar selber Atomwaffen besitzen. Denn Atomwaffen sind genau das, wovor der Westen leider Angst hat."

In der G7-Erklärung zu den allgemeinen Grundsätzen langfristiger Sicherheitsgarantien für die Ukraine, die am Mittwoch am Rande des NATO-Gipfels in Vilnius verabschiedet wurde, heißt es, dass die G7-Mitglieder mit Kiew Verhandlungen über bilaterale Sicherheitsverpflichtungen und -vereinbarungen aufnehmen werden."

Quelle: RT DE