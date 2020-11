Österreich plant Corona-Massentests

In Österreich soll es noch vor Weihnachten Massentests der Bevölkerung geben ähnlich wie in der Slowakei. Das kündigte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Sonntag im Österreichischen Rundfunk (ORF) an. Zielgruppe seien zunächst unter anderem Lehrer.

Die Massentests sollen demnach gegen Ende des kürzlich bis 6. Dezember verhängten Lockdowns anlaufen. Ab Dienstag fährt das Land wegen einer mutmaßlich drohenden Überlastung des Gesundheitssystems für knapp drei Wochen wesentlich härter runter, als in Deutschland. So müssen wieder die meisten Geschäfte und Schulen schließen. Auch das Verlassen des privaten Wohnraums ist nur aus triftigen Gründen erlaubt, beispielsweise für den Weg zur Arbeit oder zum Einkaufen. Quelle: dts Nachrichtenagentur