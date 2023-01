Die Miliz der Volksrepublik Donezk hat Videoaufnahmen von der Zerstörung von Kompaniestützpunkten der ukrainischen Streitkräfte in Marjinka westlich von Donezk veröffentlicht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Artillerie zerstört identifizierte Kompaniestützpunkte des Gegners in der Stadt Marjinka und unterstützt so den Vormarsch der Infanterie-Sturmgruppen", heißt es in der Bildunterschrift des Clips, der auf dem Telegram-Kanal der jüngst offiziell ins russische Militär aufgenommenen Donezker Volksmiliz veröffentlicht wurde.

Das Video zeigt die Arbeit der Artilleristen der 5. Motorisierten Schützenbrigade "Alexander Sachartschenko", benannt nach dem ersten Republikoberhaupt der Volksrepublik Donezk.

Ein Sprecher der DVR-Volksmiliz erklärte am Montag gegenüber TASS, dass die russischen Streitkräfte in Marjinka Offensivhandlungen durchführten. Die Stadt befindet sich fast vollständig unter der Kontrolle russischer Einheiten.

Zuvor hatte das Donezker Republikoberhaupt Denis Puschilin daran erinnert, dass die ukrainischen Truppen dort seit acht Jahren eine starke Verteidigung aufgebaut und zahlreiche befestigte Schießunterstände, Gräben und Feuerstellungen entlang oder unter Häusern eingerichtet haben. Außerdem wurden Keller zu Stützpunkten und Bunkern umgerüstet.

Die Einnahme dieser Ortschaft würde den Weg nach Krasnogorowka öffnen, von wo aus die ukrainischen Truppen die Stadt Donezk mit Artillerie beschießen, so Puschilin.

Die Donezker Volksmiliz erklärte ihrerseits, dass eine Befreiung Marjinkas auch Alexandrowka sowie die Donezker Stadtbezirk Petrowski und Tekstilschtschik dem ukrainischen Artillerieterror entreißen würde."

Quelle: RT DE