Gouverneur von Belgorod: Ukrainische Truppen feuerten am Samstag 70 Geschosse auf Russlands Grenzgebiet ab

Der Gouverneur des russischen Grenzgebietes Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, hat am Sonntag auf Telegram über anhaltende Angriffe des ukrainischen Militärs auf mehrere Ortschaften berichtet. In den letzten 24 Stunden zählten die örtlichen Behörden ungefähr 70 Einschläge. Unter Beschuss seien zwölf Siedlungen in fünf Stadtkreisen geraten, hieß es. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gladkow teilte zudem mit, dass die russische Luftabwehr zwei ukrainische Drohnen abgeschossen habe. Der Gouverneur meldete auf Telegram weder Verletzte noch Todesopfer. Jedoch seien vier Häuser beschädigt worden.