Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) dringt in Brüssel auf Kurswechsel – SPD fühlt sich übergangen

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat gemeinsam mit Italiens Adolfo Urso einen Brief an die EU-Kommission geschickt, der Änderungen am 2035-Pfad verlangt; das Vorgehen sei nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt worden, berichten fuldainfo und WELT. Zuvor hatten auch Branchenverbände die Kommission zum Umdenken aufgefordert (wa.de).

Reiche reklamiert mehr „Technologieoffenheit“ und verweist auf synthetische Kraftstoffe sowie Übergangsfristen für bestimmte Segmente. In Berlin sorgt der Schritt für Koalitionsknirschen: Während Unionsminister den Kurs stützen, pocht die SPD auf Zusagen gegenüber Industrie und Verbrauchern.

In Brüssel dürfte der Vorstoß in die ohnehin laufende Evaluierung einfließen; belastbar wird die Debatte erst mit den nächsten Kommissionspapieren und Ratspositionen.

Quelle: ExtremNews