Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) dringt in Brüssel auf Kurswechsel – SPD fühlt sich übergangen

Wirtschaftsministerin Reiche (CDU) dringt in Brüssel auf Kurswechsel – SPD fühlt sich übergangen

Freigeschaltet am 07.10.2025 um 16:26 durch Sanjo Babić
Katherina Birgitt Reiche (2025)
Katherina Birgitt Reiche (2025)

Lizenz: Public domain
Die Originaldatei ist hier zu finden.

Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hat gemeinsam mit Italiens Adolfo Urso einen Brief an die EU-Kommission geschickt, der Änderungen am 2035-Pfad verlangt; das Vorgehen sei nicht mit dem Koalitionspartner abgestimmt worden, berichten fuldainfo und WELT. Zuvor hatten auch Branchenverbände die Kommission zum Umdenken aufgefordert (wa.de).

Reiche reklamiert mehr „Technologieoffenheit“ und verweist auf synthetische Kraftstoffe sowie Übergangsfristen für bestimmte Segmente. In Berlin sorgt der Schritt für Koalitionsknirschen: Während Unionsminister den Kurs stützen, pocht die SPD auf Zusagen gegenüber Industrie und Verbrauchern. 

In Brüssel dürfte der Vorstoß in die ohnehin laufende Evaluierung einfließen; belastbar wird die Debatte erst mit den nächsten Kommissionspapieren und Ratspositionen.

Quelle: ExtremNews

Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte schuld in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige