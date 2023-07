Jeder Krieg könne sehr schnell auf zwei Arten enden. Dies erklärte der ehemalige Präsident und stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates Russlands, Dmitri Medwedew. Auf seinem Telegram-Kanal sagte der Politiker: "Jeder Krieg, sogar ein Weltkrieg, kann sehr schnell beendet werden. Entweder, indem man einen Friedensvertrag unterzeichnet oder indem man das tut, was die Amerikaner 1945 getan haben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Medwedew erinnerte daran, dass die USA am Ende des Zweiten Weltkriegs Atombomben auf zwei japanische Städte, Hiroshima und Nagasaki, abgeworfen hatten. Der Einsatz von Atomwaffen habe damals den militärischen Feldzug beendet, sagte der Politiker.

Medwedew fügte hinzu, dass die russische militärische Sonderoperation in der Ukraine in wenigen Monaten hätte beendet werden können, wenn die NATO-Länder die Lieferung von Waffen und Munition an Kiew eingestellt hätten. Er sagte:

"Und wenn sie jetzt ihre Waffenlieferungen einstellen, dann wird die Sonderoperation in ein paar Tagen vorbei sein."

Der ehemalige Präsident fügte hinzu, dass die russische Armee modern und heldenhaft sei, trotz einiger Probleme, die jede Armee habe."

Quelle: RT DE