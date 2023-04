Russlands Verteidigungsministerium: Gruppe Wagner rückt in Artjomowsk Richtung Westen vor

In dem täglichen Frontbericht informiert der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Generalleutnant Igor Konaschenkow über den Verlauf der militärischen Sonderoperation in der Ukraine. Am Frontabschnitt Kupjansk verlor die Ukraine im Laufe des Tages mehr als 30 Soldaten. Drei Panzer, zwei Fahrzeuge sowie ein selbstfahrendes Panzerartilleriesystem vom Typ Krab aus polnischer Produktion wurden zerstört. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In Richtung Krasny Liman beliefen sich die ukrainischen Verluste auf mehr als 90 Soldaten sowie drei gepanzerte Kampffahrzeuge, ein Pick-up und eine Haubitze vom Typ D-30. Am Frontabschnitt Donezk wurden die meisten Kampfhandlungen bei Artjomowsk konzentriert. Sturmtruppen des privaten Militärunternehmens Gruppe Wagner setzten die Kämpfe im Stadtzentrum und die Verdrängung des Gegners an den westlichen Stadtrand fort. Einheiten der russischen Luftlandetruppen unterstützten die Wagner-Soldaten an den Flanken. Darüber hinaus wird für den Vorstoß Luft- und Feuerunterstützung geleistet. Zu diesem Zweck gab es in den vergangenen 24 Stunden 11 Flugeinsätze und 48 Einsätze der Artillerie. Die Verluste der ukrainischen Streitkräfte an diesem Frontabschnitt betrugen mehr als 450 Soldaten und Söldner. Außerdem wurden drei Panzer, drei Schützenpanzer, sechs gepanzerte Kampffahrzeuge, sechs Fahrzeuge, Haubitzen vom Typ D-20 und MSTA-B sowie zwei Artillerieaufklärungsradare AN/TPQ-50 aus US-amerikanischer Produktion vernichtet. In den Richtungen Süd-Donezk und Saporoschje verlor die Ukraine bis zu 30 Soldaten sowie einen Pick-up, eine MSTA-B-Haubitze und eine Selbstfahrlafette vom Typ Akazija. Am Frontabschnitt Cherson kamen bis zu zehn ukrainische Soldaten ums Leben. Zwei Fahrzeuge, zwei Selbstfahrlafetten vom Typ Gwosdika, eine D-30-Haubitze und ein Mehrfachraketenwerfer vom Typ Grad wurden zerstört." Quelle: RT DE