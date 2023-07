Drohnenangriff auf Kurtschatow – laute Explosion nahe Atomkraftwerk

Über dem Himmel der russischen Stadt Kurtschatow, einem Industriezentrum nahe dem Kernkraftwerk Kursk, war in der Nacht eine laute Explosion zu hören. Dies berichten mehrere Telegram-Kanäle. Einheimische berichten von Fundstücken am Boden, die Drohnenteilen ähneln sollen. Nach Angaben des Senders SHOT gingen in mehreren Häusern Fensterscheiben zu Bruch. Die Luftverteidigung sei aktiviert worden.

Weiter berichtet RT DE: "Roman Starowoit, der Gouverneur des Gebietes, bestätigt den Drohnenabsturz bei Kurtschatow. Auf Telegram schreibt er, es habe glücklicherweise keine Verletzte oder Schäden an kritischen Einrichtungen gegeben. Auch aus Woronesch, der Hauptstadt der gleichnamigen Region östlich von Kursk, wird eine starke Explosion gemeldet. Ukrainische Artilleristen nehmen die russischen Grenzregionen Kursk, Brjansk und Belgorod seit Beginn der militärischen Sonderoperation wiederholt unter Beschuss oder setzen Drohnen für Angriffe ein. Russische Stellen beschuldigen Kiew, Sabotagepläne gegen die wichtigsten Infrastrukturstandorte des Landes, darunter auch Atomkraftwerke, zu planen."