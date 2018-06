EU-Kommissar Oettinger strebt Top-Job in der Wirtschaft an

EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger (CDU) hätte nach dem Ende seiner Amtszeit in Brüssel gerne einen Top-Job in der Wirtschaft. "Meine Planung ist, die Politik zu verlassen. Ich bin gesund und motiviert für einen Neustart in der freien Wirtschaft. Mein beruflicher Schwerpunkt wird außerhalb der Politik sein", sagte Oettinger dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland". Noch habe er jedoch nichts unterzeichnet.

Der CDU-Politiker geht davon aus, dass die gegenwärtige EU-Kommission womöglich noch etwas länger im Amt bleiben könnte. "Die jetzige Kommission hat ein Mandat bis November 2019. Ich kann mir vorstellen, dass es nach der Europawahl schwierige Verhältnisse gibt und die alte Kommission noch etwas länger im Amt bleiben muss", sagte Oettinger. Für den Wechsel ehemaliger EU-Kommissare gebe klare Regelungen für ehemalige Kommissare: "Ich darf nicht gleich in dem Bereich tätig werden, für den ich jetzt Verantwortung trage." Quelle: dts Nachrichtenagentur