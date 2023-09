US-Außenminister Blinken kündigt in Kiew US-Hilfen in Milliardenhöhe an

US-Außenminister Antony Blinken hat bei seinem Besuch in Kiew neue US-Hilfen für die Ukraine in Höhe von mehr als einer Milliarde US-Dollar bekanntgegeben. Teil des Pakets sind Waffen im Wert von 175 Millionen US-Dollar, die aus den Beständen des US-Verteidigungsministeriums kommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Weitere 100 Millionen US-Dollar als Zuschuss sollen der Ukraine ermöglichen, zusätzliche Waffen zu kaufen. Blinken zufolge werde dadurch die Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte gestärkt.

Neben der Militärhilfe kündigte der US-Außenminister auch fast 805 Millionen US-Dollar an anderweitiger Unterstützung für die Ukraine an. Dazu gehören nach Angaben seines Ministeriums 300 Millionen US-Dollar für die Polizei, 206 Millionen für humanitäre Hilfe, 203 Millionen für die Korruptionsbekämpfung sowie 90,5 Millionen für die Entschärfung von Minen. Teil des Pakets ist auch der bereits verkündete Transfer von eingefrorenen Vermögenswerten russischer Unternehmer im Wert von 5,4 Millionen US-Dollar an die Ukraine. Es ist aber unklar, wie viel davon der US-Kongress bewilligen wird. Der Zuspruch in der US-Bevölkerung für die kostspielige Unterstützung der Ukraine hat zuletzt abgenommen."

Quelle: RT DE