Erstmals seit 2011: Zahl der Flüchtlinge in Deutschland rückläufig

Die dts Nachrichtenagentur meldet rückläufige Flüchtlingszahlen und verweist dabei auf eine Auswertung der Rheinischen Post.

Nach internen Erhebungen und parlamentarischen Anfragen zeichnet sich ein Rückgang der in Deutschland registrierten Geflüchteten ab. Demnach liegt der Bestand erstmals seit 2011 unter dem Vorjahresniveau.

Der Trend wird mit geringeren neuen Schutzgesuchen, Rückführungen sowie freiwilligen Ausreisen erklärt, während zugleich Bestandsbereinigungen in Registern eine Rolle spielen können. Genauere Verläufe hängen von nachlaufenden Korrekturen und der Entwicklung an EU-Außengrenzen ab.

Quelle: ExtremNews