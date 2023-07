Weiter berichtet RT DE: "Das britische Außenministerium hat am Montag die Ausweitung der antirussischen Sanktionen des Vereinigten Königreichs verkündet. Neu in die britische Sanktionsliste wurden 14 Personen und Institutionen aus Russland aufgenommen. Laut Pressemitteilung reagiere man damit auf Russlands "Versuche, die ukrainische nationale Identität zu zerstören".



Elf Personen wurden laut der Pressemitteilung wegen ihrer angeblichen Beteiligung an der "Zwangsdeportation und Umerziehung ukrainischer Kinder" sanktioniert, darunter der Bildungsminister der Russischen Föderation, Sergei Krawzow, und die Moskauer Beauftragte für Kinderrechte, Xenia Mischonowa. Seit Neuestem befindet sich auch der Journalist und Moderator einer RT-Talkshow, Anton Krassowski, auf der Liste.

Kurios ist die Aufnahme des Kinderferienlagers "Artek" auf der Krim in die Sanktionsliste. Der traditionsreiche und unübertrieben legendäre Erholungs- und Bildungsort, der demnächst sein 100-jähriges Bestehen feiert, nimmt Kinder- und Schülergruppen aus ganz Russland, Weißrussland und anderen Ländern jeweils für einen dreiwöchigen Aufenthalt auf. Dabei sind auch regelmäßig Gruppen aus dem Donbass und anderen neuen Regionen Russlands. Die Kosten des Aufenthalts übernimmt, auch bei ausländischen Kindern, der russische Staat.

London wirft dem Ferienlager auf dieser Grundlage vor, "mit der Umerziehung ukrainischer Kinder befasst" zu sein, mit dem angeblichen Ziel, die ukrainische nationale Identität zu zerstören.

Die ukrainische Rechtsanwältin, Bloggerin und RT-Autorin Tatjana Montjan kommentiert die Sanktionierung von "Artek" auf ihrem Telegram-Kanal so:

"Es ist relativ klar, warum die Beamten bestraft wurden: Wenn man an den Aktivitäten eines 'aggressiven Aggressors' beteiligt ist, wird man bestraft. Es stellt sich die Frage, wessen sich der wichtigste Kurort für Kinder und Jugendliche mit einer fast hundertjährigen Geschichte schuldig gemacht hat. Wahrscheinlich die Tatsache, dass es Kinder aus dem Donbass und anderen vom Krieg zerrütteten Regionen beherbergt hat. Schade, jetzt werden die kleinen Briten nicht mehr in Scharen in das Lager in der Nähe des Berges Ayu-Dag kommen. Zuvor standen sie ja Schlange. Welchen Schaden Artek sonst von den britischen Sanktionen davontragen könnte, kann ich mir nicht vorstellen. Was kommt eigentlich als Nächstes? Werden demnächst Sanktionen gegen Schulen und Kindergärten verhängt werden?"