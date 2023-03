Rada-Pressesprecher: Kampffortsetzung im kommenden Jahr möglicherweise nicht mehr zu schaffen

Der Konflikt in der Ukraine müsse im Jahr 2023 beendet werden, da Kiew eine weitere Fortsetzung nicht schaffen könnte. Dies geht aus einer Erklärung des Pressesprechers des ukrainischen Parlaments Ruslan Stefantschuk hervor. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In einem Interview mit der britischen Zeitung The Times sagte er: "Der Sieg muss in diesem Jahr kommen. Wir sind nicht in der Lage, einen Abnutzungskrieg zu führen, denn im Gegensatz zu Russland, das über sehr große Ressourcen verfügt, ist die Ukraine kleiner. Deswegen brauchen wir diesen Sieg schnell."

Wie von ukrainischen Politikern bereits gewohnt, forderte Stefantschuk eine Beschleunigung von Waffenlieferungen. Raketen mit großer Reichweite und Jagdflugzeuge sollten am besten "gestern" schon geliefert werden. Ein Ausbleiben des ukrainischen Sieges im laufenden Jahr könnte "katastrophal" werden, so Stefantschuk."

Quelle: RT DE