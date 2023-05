DVR meldet 62 ukrainische Angriffe und drei getötete Zivilisten binnen 24 Stunden

Weiter berichtet RT DE: "Bei den Angriffen in der Zeitspanne von 00:00 Uhr am 5. Mai bis 00:00 Uhr am 6. Mai (Ortszeit) wurden drei Zivilisten in der Stadt Jassinowataja getötet. Sechs weitere zivile Einwohner von Jassinowataja, Donezk und Krasny Partisan erlitten Verletzungen. Durch die Angriffe wurden insgesamt sechs Wohnhäuser und fünf zivile Infrastrukturobjekte beschädigt.

Am Vortag hatten die Behörden von Donezk über 81 Angriffe aus der Ukraine berichtet. Dabei wurde ein Zivilist getötet. Weitere sieben Menschen, darunter ein Sechsjähriger, erlitten Verletzungen."

Quelle: RT DE