Stoltenberg: Russischer Sieg in der Ukraine sehr gefährlich für NATO

Ein russischer Sieg in der Ukraine wäre für die NATO sehr gefährlich, weil er das Bündnis verwundbarer machen würde. Dies erklärte NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg am Mittwoch auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Er behauptet: "Es ist äußerst wichtig, dass Putin in der Ukraine nicht gewinnt, auch weil dies eine Tragödie für die Ukraine wäre. Aber es wäre auch sehr gefährlich für uns alle, denn es wäre dann ein Signal an alle autoritären Regime, dass sie mit Gewalt und unter Verletzung des Völkerrechts erreichen können, was sie wollen. Das würde uns verwundbar machen." Laut Stoltenberg besteht der Weg zum Frieden in der Ukraine darin, Kiew militärische Hilfe zu leisten. Er fügte hinzu: "Waffen sind der Weg zum Frieden, das ist ein Paradoxon. Aber die einzige Möglichkeit, eine Einigung zu erzielen, besteht darin, Putin davon zu überzeugen, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen wird, dass er sich an den Verhandlungstisch setzen und verhandeln muss." Quelle: RT DE