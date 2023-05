Selbstjustiz in Odessa: An Baum festgebunden und vor den Augen der Öffentlichkeit misshandelt

Seit nunmehr einem Jahr kursieren in den sozialen Netzwerken immer wieder Fälle von "Selbstjustiz" in der Ukraine. Dabei werden Menschen in der Öffentlichkeit zur Schau gestellt, beleidigt und misshandelt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Ihnen werden Schandtaten vorgeworfen, sei es wegen Diebstahls, einer angeblich nicht pro-ukrainischen Haltung oder anderem. Eine der üblichen Prangermethoden besteht darin, die betroffenen Menschen an einem Mast oder Baum zu fesseln, ihnen die Hosen herunterzuziehen, sie zu beschimpfen und zu schlagen." Quelle: RT DE