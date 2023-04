Nach über 10 Jahren: Russisches Kriegsschiff legt in Saudi-Arabien an

Zum ersten Mal seit zehn Jahren hat ein russisches Kriegsschiff in Saudi-Arabien angelegt. Am Mittwoch ist die "Flottenadmiral der Sowjetunion Gorschkow" 454 in den Hafen von Dschidda eingelaufen. Es wurden Treibstoff, Wasser und Lebensmittel aufgefüllt, außerdem hat das Schiffspersonal an einem Kulturprogramm teilgenommen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zuvor hatte das russische Kriegsschiff im März gemeinsam mit China und dem Iran im Arabischen Meer Übungen abgehalten. Im Januar begab sich das Schiff zusammen mit dem Tanker "Kama" von Seweromorsk aus auf eine lange Seereise durch den Indischen Ozean und das Arabische Meer, dabei legten sie rund 21.000 Seemeilen zurück und überquerten zweimal den Äquator.



Die "Flottenadmiral der Sowjetunion Gorschkow" ist Träger der Hyperschallraketen "Zirkon", neben einer Reihe weiterer hochmoderner Waffensysteme. Der nächste geplante Stopp ist die russische Marinebasis in Tartus, Syrien. Dort wird das Schiff gewartet, bevor es seine lange Reise fortsetzen kann." Quelle: RT DE