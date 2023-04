Weißrussische Soldaten werden in Russland an Iskander-Raketensystemen ausgebildet

Die Besatzungen des operativ-taktischen Raketensystems vom Typ Iskander-M der Raketentruppen der weißrussischen Streitkräfte werden in Russland ausgebildet, teilt die Nachrichtenagentur RIA Nowosti unter Berufung auf das weißrussische Verteidigungsministerium mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu hat am Dienstag den Beginn der Ausbildung bestätigt. Er erklärte, dass der Raketenkomplex vom Typ Iskander-M an Minsk geliefert wurde. Die Zahl der Systeme ist unbekannt.

Zuvor hatte Russlands Präsident Wladimir Putin verkündet, Moskau und Minsk hätten sich darauf geeinigt, taktische Atomwaffen in Weißrussland zu stationieren. Dies sei kein Verstoß gegen internationale Verpflichtungen. Putin unterstich, dass Russland seine Atomwaffen nicht an Weißrussland übergebe, sondern diese Waffen in einem anderen Land stationiere wie USA dies seit Jahrzehnten praktizierten."

Quelle: RT DE