Ukraine bietet Waffenruhe für 30 Tage ab Montag an

Die Ukraine hat sich bereit erklärt, einen vollständigen und bedingungslosen Waffenstillstand zu beginnen. Das teilte der ukrainische Außenminister Andrij Sybiha am Samstag nach einem Treffen der "Koalition der Willigen" in Kiew mit. Der Waffenstillstand soll ab Montag für mindestens 30 Tage auf Land, in der Luft und auf See gelten.

In einem anschließenden Gespräch mit dem US-Präsidenten Donald Trump konzentrierten sich die fünf Staats- und Regierungschefs, darunter der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der französische Präsident Emmanuel Macron, der deutsche Bundeskanzler Friedrich Merz, der polnische Premier Donald Tusk und sein britischer Amtskollege Keir Starmer, den Angaben zufolge auf Friedensbemühungen. "Sollte Russland zustimmen und eine effektive Überwachung gewährleistet sein, könnten ein dauerhafter Waffenstillstand und vertrauensbildende Maßnahmen den Weg zu Friedensverhandlungen ebnen", so Sybiha. Quelle: dts Nachrichtenagentur