Sacharowa: Macrons Annahme, Kampfjets für Kiew führen nicht zwingend zu Eskalation, absurd

Die Worte des französischen Präsidenten Emmanuel Macron, dass die mögliche Lieferung von Militärflugzeugen an die Ukraine nicht zu einer Eskalation führen wird, seien absurd.

So kommentierte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, die Aussagen Macrons am Mittwoch, dem 1. Februar 2023, bei einer planmäßigen Pressekonferenz. Macron hatte zuvor die Frage, ob Frankreich im Rahmen der "Militärhilfen" an Kiew Kampfflugzeuge liefern werde, wie folgt beantwortet:

"Nichts ist grundsätzlich verboten – vorausgesetzt, dass es insbesondere den ukrainischen Streitkräften nützt sowie weder zu einer Eskalation des Konflikts und zu Angriffen auf russisches Territorium führt noch die Verteidigungsfähigkeit Frankreichs selbst schwächt."

Sacharowa wörtlich dazu: "Das ist absurd, mit Verlaub.

Ist der französische Präsident wirklich sicher, dass eine Lieferung von schweren Waffen und Flugzeugen an das Kiewer Regime für Kampfeinsätze die Lage nicht eskalieren lässt? Ich weigere mich zu glauben, dass eine solche Logik die eines Erwachsenen sein kann.

Solche Äußerungen steigern nur den ohnehin schon zügellosen Appetit des Selenski-Regimes, das mit dem Beschuss von Krankenhäusern und Massakern an der Zivilbevölkerung deutlich gezeigt hat, wie westliche Militärspritzen – wie hat es Herr Macron ausgedrückt? – nicht zu einer Eskalation des Konflikts führen."

Quelle: RT DE