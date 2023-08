Mindestens 35 Tote bei Explosion im Süden Russlands

In der südrussischen Region Dagestan hat sich am Montagabend in einer Autowerkstatt eine heftige Explosion ereignet. Mindestens 35 Menschen kamen dabei ums Leben. Nach mehreren Stunden war der Brand gelöscht. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

