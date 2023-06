US-Journalist: Bei diesem Tempo wird die ukrainische Gegenoffensive 117 Jahre dauern

Der amerikanische Journalist Seymour Hersh hat sich in seinem neuen Artikel mit der Lage um die schleppende Gegenoffensive der ukrainischen Streitkräfte auseinandergesetzt. Unter Berufung auf eine informierte Quelle aus den Reihen des US-amerikanischen Geheimdienstes berichtet Hersh, dass der ukrainische Vorstoß nicht so erfolgreich sei, wie ihn sich die Behörden in Washington vorstellen würden. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "In den ersten zwei Wochen der Gegenoffensive soll Kiew nur knapp 114 Quadratkilometer zurückerobert haben. Das russische Militär kontrolliere aber mehr als 103.000 Quadratkilometer ukrainischen Territoriums. Seit den vergangenen zehn Tagen sollen die ukrainischen Truppen keine wesentlichen Erfolge bei den Angriffen auf russische Verteidigungslinien erzielt haben. Darüber hinaus hätten sie nur fünf weitere Quadratkilometer zurückgewonnen. Hersh führt in diesem Zusammenhang die Worte eines US-amerikanischen Beamten an, der scherzweise gesagt hat, dass es 117 Jahre dauern werde, bis die Ukraine ihr Territorium vollständig zurückgewinnen werde. "Bei diesem Tempo würde Selenskijs Militär 117 Jahre benötigen, um das Land von der russischen Besatzung zu befreien." Quelle: RT DE