Weiter berichtet RT DE: "Puschilin zufolge rücken russische Truppen entlang der gesamten Frontlinie in der Donezker Volksrepublik vor.

Krasny Liman wurde Ende Mai befreit, geriet aber im Herbst wieder unter ukrainische Kontrolle. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums zogen sich die russischen Truppen damals wegen einer drohenden Einkreisung auf günstigere Positionen zurück. Die gesamte Zeit über wurde an diesem Frontabschnitt heftig gekämpft. Allein in den vergangenen 24 Stunden verloren die ukrainischen Streitkräfte in diesem Gebiet mehr als hundert Kämpfer und mindestens sieben Fahrzeuge."

Quelle: RT DE