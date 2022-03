Russisches Verteidigungsministerium bildet humanitäre Konvois für ukrainische Bevölkerung

Das russische Verteidigungsministerium kündigt die Bildung humanitärer Konvois an, um der Bevölkerung der Ukraine zu helfen. Russland hat dafür auch angeboten, auf seinen Flugplätzen ausländische Flugzeuge für die Evakuierung ihrer Bürger zu empfangen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben sich Großbritannien, Italien, China, Polen, Frankreich, Japan und andere Länder an Russland gewandt, um Hilfe bei der Evakuierung ihrer Staatsangehörigen zu erhalten.

Michail Misinzew, Leiter des Nationalen Zentrums für das Management von Verteidigungsfragen, gab in diesem Zusammenhang bekannt, dass Russland angeboten hat, ausländische Flugzeuge auf seinen Flugplätzen zu empfangen, um eine reibungslose Evakuierung ausländischer Bürger aus dem ukrainischen Hoheitsgebiet zu ermöglichen.

Des Weiteren informierte Misinzew:

"Heute haben die russischen Streitkräfte bereits die gefahrlose Evakuierung von UN-Personal aus Kiew sowie von Mitarbeitern der griechischen Botschaft aus Mariupol sichergestellt. Auch Mitarbeiter der OSZE wurden am Dienstag sicher von Donezk nach Rostow am Don verbracht."

Das russische Verteidigungsministerium habe ein Zentrum für humanitäre Hilfe eingerichtet, das rund um die Uhr arbeite.

Die russischen Behörden organisieren die Versorgung der von der Militäroperation betroffenen ukrainischen Bevölkerung mit humanitären Gütern. Die Streitkräfte sind bereit, die Sicherheit der humanitären Korridore zu gewährleisten, falls Kiew ihre Einrichtung akzeptiert, erklärte das russische Verteidigungsministerium.

"Es wurden Konvois mit humanitärer Fracht für die Bevölkerung der Ukraine gebildet. Es handelt sich um Lebensmittel, Baumaterialien, Medikamente und andere wesentlichen Güter. Die Regierungsstellen der russischen Territorien haben bereits 10.500 Tonnen humanitärer Fracht vorbereitet", sagte Michail Misinzew.

Der Militärbeamte gab an, dass am Mittwoch ein humanitärer Konvoi von der Krim in mehreren Städten in der Südukraine eingetroffen ist. Er ist Teil der Konvois, die aus den Provinzen Belgorod, Brjansk, Woronesch, Kursk und Rostow abfahren werden.

"Keiner der Einwohner der Ukraine, die sich in den von den russischen Streitkräften sowie von den Militäreinheiten der Volksrepubliken Donezk und Lugansk kontrollierten Gebieten aufhalten, werden ohne Nahrung, Wasser oder lebenswichtige Produkte zurückgelassen", sagte er.

Der Vertreter wies darauf hin, dass die Streitkräfte die operative Zusammenarbeit der Vereinten Nationen, der OSZE und der Verteidigungsorganisationen für die Lösung humanitärer Probleme in der Ukraine erwarten."

Quelle: RT DE