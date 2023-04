Ukrainische bewaffnete Verbände haben das Gebiet der Volksrepublik Donezk in den vergangenen 24 Stunden 26 Mal beschossen, teilen die örtlichen Behörden mit. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Kiews Militär feuerte 19 Granaten aus Mehrfachraketenwerfern und 155-Millimeter-Artillerie in Richtung Donezk, vier Granaten aus 155-Millimeter-Artillerie in Richtung Gorlowka, eine Granate aus 155-Millimeter-Artillerie in Richtung Jassinowataja und zwei Granaten aus 155-Millimater-Artillerie in Richtung Wolnowacha ab. Insgesamt seien 134 Stück verschiedener Munition abgefeuert worden.

Sechs Siedlungen der russischen Teilrepublik gerieten unter Beschuss der ukrainischen Streitkräfte: Gorlowka (Bezirke Zentralno-Gorodskoi, Nikitowski), Jassinowataja, die Hauptstadt Donezk (Bezirke Kiewski, Kuibyschewski, Kirowski und Petrowski), Alexandrowka, Wladimirowka und Nikolskoje.

Weiter berichten die DVR-Behörden, dass in den vergangenen 24 Stunden ein Zivilist im Kiewski Bezirk von Donezk verwundet wurde. Darüber hinaus seien neun Wohnhäuser in den Bezirken Kiewski und Kuibyschewski von Donezk und Alexandrowka sowie zwei zivile Infrastruktureinrichtungen beschädigt worden."

Quelle: RT DE