Finnland: 1 Kind tot nach Schüssen an Grundschule - Orpo geschockt

Nach dem Schusswaffenangriff an einer Grundschule in der finnischen Stadt Vantaa nördlich von Helsinki ist am Dienstag ein Kind an seinen Verletzungen gestorben. Es handele sich um einen zwölfjährigen Schüler, teilte die Polizei mit. Zwei weitere Zwölfjährige wurden bei der Schießerei schwer verletzt. Der ebenfalls zwölf Jahre alte Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen, so die Behörden.