Das Unterwasserkabel Crosslake Fibre's CrossChannel geht in Betrieb

Crosslake Fibre, ein internationaler Netzwerkdienstleister (Network Service Provider, NSP) und Entwickler einzigartiger unterseeischer und untererdiger Glasfasernetze, gibt heute bekannt, dass sein Unterseekabel CrossChannel jetzt einsatzbereit ist (RFS).

CrossChannel ist ein hochleistungsfähiges 96-Glasfaserpaar-System der nächsten Generation, das eine Kapazität von über 2.400 TBit/s unterstützt. Das 550 km lange System verfügt über ein 149 km langes Unterwassersegment und ist so konzipiert, dass es sich physisch von der bestehenden Glasfaserinfrastruktur unterscheidet. CrossChannel verbindet Equinix LD4 in Slough direkt mit Interxion PAR3 und Equinix PA7 in Paris mit Erweiterungen zu verschiedenen Standorten in beiden Städten.

CrossChannel ist nun die Glasfaserverbindung mit der geringsten Latenz zwischen diesen beiden wichtigen Finanz- und Datenzentren und bietet eine Konnektivität mit weniger als 5,5 Millisekunden Round Trip Delay (RTD). Die kürzere Länge des Systems verringert auch das Risiko von Ausfällen und bietet den Nutzern niedrigere Betriebskosten, da weniger Verstärkerstandorte benötigt werden.

Zur Unterstützung des ständig wachsenden Datenverkehrs, der durch Cloud, Video und Internet of Things (IoT) angetrieben wird, bietet Crosslake einen Dark-Fibre-Service an und setzt außerdem die paketoptische Plattform 6500 von Ciena ein, die von WaveLogic 5 Extreme angetrieben wird und ein differenziertes Kundenerlebnis mit mehr Bandbreite und Ausfallsicherheit bietet. Darüber hinaus nutzt Crosslake Cienas Manage, Control and Plan (MCP) mit der App Channel Margin Gauge von Liquid Spectrum, um Kapazitäten in Echtzeit zuzuweisen und zu skalieren - von 600 Gbps auf 800 Gbps - und um sich schnell an veränderte Kundenanforderungen anzupassen und den Wert des installierten Systems zu maximieren.

„Das CrossChannel-System wird auf Jahrzehnte hinaus eine wichtige Internet-Backbone-Infrastruktur über den Ärmelkanal bereitstellen", erklärt Mike Cunningham, Chief Executive Officer von Crosslake Fibre. „Wir freuen uns, das CrossChannel-System auf den Markt zu bringen, das den Höhepunkt jahrelanger Entwicklung und unglaublicher Anstrengungen des Crosslake Fibre-Teams und seiner zahlreichen Zulieferer darstellt."

Das CrossChannel-System ist das zweite Unterwasserkabelsystem, das von Crosslake Fibre entwickelt wurde und betrieben wird. Das System Lake Ontario von Crosslakes wurde Ende 2019 in Betrieb genommen, um Konnektivität zwischen Toronto und New York mit den gleichen niedrigen Latenzzeiten und physikalisch unterschiedlichen Designprinzipien bereitzustellen.

Informationen zu Crosslake Fibre

Crosslake Fibre ist ein internationaler Netzwerkdienstleister (NSP) und Entwickler von Glasfaserprojekten in ganz Nordamerika und Europa. Crosslakes innovativer Ansatz für den Betrieb und die Entwicklung von Netzwerken der nächsten Generation bietet eine Reihe von Kapazitätsdiensten auf neuen Backbone-Routen für Finanzdienstleistungen, Telekommunikationsanbieter und web-zentrische Kunden.

