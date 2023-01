Ausbildung ukrainischer Soldaten an Patriot-System bestätigt de facto Konfliktbeteiligung der USA – Botschafter

Russlands Botschafter in Washington Anatoli Antonow sagte den Medien, die Entscheidung des Pentagons, ukrainische Soldaten auf einer Militärbasis in Fort Sill im US-Bundesstaat Oklahoma am Patriot-Flugabwehrsystem auszubilden, sei eine weitere Bestätigung dafür, dass die USA faktisch "an der Seite der Nazi-Verbrecher aus Kiew am Ukraine-Konflikt" beteiligt sind. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Die Tatsache, dass die russische Seite eine solche Politik als gefährlich ablehne, stoße auch unter Experten in den USA allmählich auf Verständnis, hieß es. So betrachte beispielsweise die Zeitung Washington Post den jüngsten Beschluss des Pentagons als einen Beweis dafür, dass die USA immer tiefer in die Konfrontation involviert würden. Das eigentliche Ziel der US-Regierung sei es, so Antonow, Russland auf dem Schlachtfeld so viel Schaden wie möglich zuzufügen, wobei sie die Ukraine dafür instrumentalisiere."