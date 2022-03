Kreml: Russland zu neuen Gesprächen mit Ukraine bereit

Russland ist nach eigenen Angaben zu neuen Gesprächen mit der Ukraine bereit. Diese könnten am Mittwochabend stattfinden, teilte der Kreml mit. Eine Reaktion von ukrainischer Seite gab es zunächst nicht.

Bereits am Dienstag hatte es Berichte gegeben, wonach eine zweite Verhandlungsrunde zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine am Mittwoch stattfinden könnte, die wieder in Weißrussland stattfinden sollte.



Gleichzeitig waren Verhandlungsdetails aus der ersten Gesprächsrunde bekannt geworden: So soll Russland von der Ukraine gefordert haben, ein Referendum über eine mögliche NATO-Mitgliedschaft abzuhalten sowie die sogenannten "Volksrepubliken" Donezk und Lugansk anzuerkennen und die Forderung nach Rückgabe der Krim fallen zu lassen. Die Ukraine forderte einen Waffenstillstand und den Abzug der russischen Truppen. Am Montag hatten Vertreter Russlands und der Ukraine fünf Stunden lang verhandelt. Nach dem Gespräch hieß es von ukrainischer Seite, die Verhandlungen seien gescheitert.

Quelle: dts Nachrichtenagentur