"Biden ist besser als Trump, weil er Raketen in die Ukraine schickt" – Neonazi-Demo in Florida

Mehrere Nazigruppen versammelten sich am vergangenen Sonnabend in einem Stadtviertel von Orlando im US-Bundesstaat Florida. Der Reporter und politische Aktivist Ford Fischer hat Momente des Umzugs gefilmt und in sozialen Medien geteilt. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Neben dem üblichen Nazi-Gruß und "Heil Hitler"-Rufen tauchen in den Aufnahmen auch Äußerungen des Anführers Christopher "Hammer" Pohlhaus einer der Neonazi-Banden auf. Auf die US-Präsidentschaftswahl 2024 angesprochen, sagte er, dass Biden besser sei als Trump, "weil er Raketen in die Ukraine schickt". Dabei rief er noch: "Heil Ukraine!" Mit Kent "Boneface" McLellan taucht eine weitere in den Medien bereits bekannte Figur auf – ein Neonazi, der im ukrainischen nationalistischen Asow-Bataillon gekämpft hat." Quelle: RT DE