Grüne drängen auf parteiübergreifende Unterstützung für Zwei-Staaten-Prozess

FinanzNachrichten.de berichtet, die Grünen erwarteten von Oppositionsführer Friedrich Merz sichtbare Unterstützung für eine internationale Zwei-Staaten-Konferenz. Hintergrund sind die Anerkennungen durch UK, Kanada und Australien.

Ziel ist, humanitäre Zugänge, Sicherheitsgarantien und politische Reformschritte zusammenzuführen. Die Union verweist auf Israels Sicherheitslage und Skepsis in Teilen der EU.

Diplomaten sehen Chancen, wenn regionale Akteure einbezogen werden und klare Benchmarks für beide Seiten gelten. Die Bundesregierung setzt auf abgestimmtes Vorgehen in EU und UN.

Quelle: ExtremNews



