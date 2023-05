EU-Außenbeauftragter Borrell: "Ich weiß, wie man den Krieg sofort beenden kann"

Der Hohe Vertreter der EU für Außen- und Sicherheitspolitik Josep Borrell hat in einem Interview für den spanischen Fernsehsender La Sexta erneut die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine verteidigt. Der EU-Chefdiplomat bestätigte, dass der Konflikt ohne diese Waffenlieferungen zu Ende gehen würde: "Ich weiß, wie man den Krieg sofort beenden kann: Ich höre auf, Militärhilfe an die Ukraine zu liefern, und die Ukraine muss sich in wenigen Tagen ergeben." Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Gleichzeitig hinterfragte Borrell, ob eine solche Entscheidung tatsächlich ein guter Ausweg wäre. "Aber wie wird dann der Krieg zu Ende gehen? Mit einem besiegten, besetzten und in einen Marionettenstaat wie Weißrussland verwandelten Land, das seiner Freiheiten beraubt ist. Ist es die Art und Weise, wie wir den Krieg beenden wollen?" Außerdem stimmte der EU-Außenbeauftragte der These des UN-Generalsekretärs António Guterres zu, wonach die beiden Seiten derzeit offenbar keinen Wunsch hätten, sich an den Verhandlungstisch zu setzen. 🗣️ Josep Borrell habla sobre el fin de la guerra de Ucrania: "La paz cuanto antes, pero ¿qué paz?"https://t.co/PO12YHsCv5 — laSexta (@laSextaTV) May 10, 2023 Quelle: RT DE