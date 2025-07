Explosion an Tankstelle in Rom verursacht Verletzte und Schäden

Eine Explosion an einer Tankstelle in der Via dei Gordiani im römischen Stadtteil Prenestino hat am Freitagmorgen für Verletzte und Schäden gesorgt.

Italienischen Medienberichten zufolge ereignete sich der Vorfall kurz nach 8 Uhr, als sich eine Pumpe von einem Tanklaster löste, der die Anlage mit Treibstoff versorgte. Ein lauter Knall war in vielen Vierteln der italienischen Hauptstadt zu hören. Eine dichte Rauchwolke war über weite Teile der Stadt sichtbar.



Die Metrostation Teano der Linie C wurde auf Anordnung der Behörden geschlossen, wie die Verkehrsgesellschaft Atac mitteilte. Mindestens ein Feuerwehrmann und mehrere Rettungskräfte wurden verletzt. Den ersten Informationen zufolge waren die Feuerwehrleute wegen eines Lastwagens, der eine Leitung beschädigt hatte, gerufen worden. Bei ihrer Ankunft kam es zur Explosion, die auch die bereits anwesenden Sanitäter erfasste.



Die Detonation verursachte Schäden an einigen nahegelegenen Gebäuden, und die Flammen erreichten ein dahinterliegendes Depot. Auch einige Passanten sollen verletzt worden sein. Quelle: dts Nachrichtenagentur