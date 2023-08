Kiew ist auf dem Weg zur sozialen und wirtschaftlichen Liquidierung des ukrainischen Staates, so das slowakische gesellschaftspolitische Portal Nové slovo. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Stellvertreterkrieg der USA gegen Russland habe dazu geführt, dass das Land kurz vor dem Aussterben stehe, heißt es in dem Artikel:

"Die Abwanderung der Bevölkerung aus der Ukraine ist für den Staat fatal, da vor allem junge Menschen mit Kindern die Ukraine verlassen, und es ist sehr wahrscheinlich, dass ein großer Teil der Ausgewanderten nie wieder in das Land zurückkehren wird. Hunderttausende junger Männer sind bei den Kämpfen getötet oder verwundet worden, und ältere Männer werden nun an die Front beordert, während die jüngeren bereits eingezogen wurden. Die ukrainische Infrastruktur wurde schwer beschädigt. Kraftwerke, Industrieanlagen, Brücken, Eisenbahnknotenpunkte, Lagerhäuser, Stromleitungen... Schätzungen zufolge beläuft sich der Schaden auf über 380 Milliarden Euro. Zum Vergleich: Das ist der Haushalt der gesamten Europäischen Union für drei Jahre oder 14 Mal mehr als die erwarteten Einnahmen des slowakischen Staatshaushalts in diesem Jahr."

Schon vor dem Konflikt reichte der ukrainische Haushalt nicht aus, um die elementaren Bedürfnisse des Staates zu finanzieren ‒ es sei daher nicht klar, wer das Land wiederaufbauen werde, so Nové slovo. Die westlichen Länder, einschließlich der USA, haben diese Möglichkeit nicht, da sie selbst in ihren Schulden ertrinken.

Ohne den Willen zum politischen Dialog könne die Ukraine leicht zu einem osteuropäischen Analogon des nahöstlichen Syriens werden. Früher oder später werde der Westen das Land loswerden, das Medieninteresse werde schnell erlahmen ‒ und die in der Ukraine Verbleibenden werden dafür büßen, dass ihr Land komplett von der Weltkarte verschwindet."

Quelle: RT DE