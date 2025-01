Trump will nach Amtsantritt Tiktok freigeben und umstrukturieren

Der kommende US-Präsident Donald Trump hat der in chinesischer Hand befindlichen Videoplattform Tiktok angesichts eines drohenden Verbots seine Unterstützung zugesichert. "Ich bitte die Unternehmen, Tiktok nicht im Dunkeln zu lassen", schrieb er am Sonntag auf seiner Plattform "Truth Social".

"Ich werde eine Durchführungsverordnung erlassen, um die Zeitspanne zu verlängern, bevor die Verbote in Kraft treten, so dass wir eine Vereinbarung zum Schutz unserer nationalen Sicherheit treffen können. Die Anordnung wird auch sicherstellen, dass es keine Unternehmen haftbar gemacht werden können, die Tiktok vor der Abschaltung bewahren", so der Republikaner.



Die US-Bevölkerung verdiene es, "unsere aufregende Amtseinführung am Montag sowie andere Veranstaltungen und Gespräche zu sehen", so Trump.



"Ich möchte, dass die Vereinigten Staaten eine 50-prozentige Beteiligung an einem Joint Venture mit Tiktok bekommen. Auf diese Weise retten wir Tiktok, halten es in guten Händen und ermöglichen es, sich zu entwickeln. Ohne die Zustimmung der USA gibt es kein Tiktok. Mit unserer Zustimmung ist es Hunderte von Milliarden Dollar wert - vielleicht Billionen", so der kommende US-Präsident.



Auf Initiative der Biden-Regierung hatte der US-Kongress ein Gesetz beschlossen, wonach Tiktok in den USA entweder verkauft werden muss oder abgeschaltet wird. 170 Millionen US-Amerikaner nutzen die Social-Media-App, die von China kontrolliert wird. Am Sonntag läuft die entsprechende Frist aus, am Montag wird Trump ins Amt eingeführt. Zuletzt hatte der Oberste Gerichtshof am Freitag einen Einspruch von Tiktok verworfen.

Quelle: dts Nachrichtenagentur