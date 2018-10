Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten Nachwuchs

Prinz Harry und Herzogin Meghan erwarten ihr erstes Kind. "Der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut anzukündigen, dass sie im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten", teilte der Kensington-Palast am Montag mit. Damit bestätigte das britische Königshaus entsprechende Gerüchte. Harry und Meghan hatten im Mai geheiratet.

Die Nummer sechs der britischen Thronfolge und die US-Schauspielerin hatten sich auf Windsor Castle westlich von London in Anwesenheit der Queen das Ja-Wort gegeben. Seitdem tragen sie den Titel Duke and Duchess of Sussex. Nach der Geburt wird der Nachwuchs Nummer sieben der britischen Thronfolge sein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur