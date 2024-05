Packender Schlagabtausch: Die EU – Reform oder Austritt?

In der zweiten und brandaktuellen Folge von „Schlagabtausch AUF1“ steht ein hitziges Thema zur Debatte: „Die EU – Reform oder Austritt“. Der FPÖ-Politiker Gerald Hauser und der Aktivist Martin Rutter liefern sich einen wortgewaltigen Schlagabtausch, der sowohl für Österreich als auch für Deutschland ein interessantes Szenario darstellt.

Die beiden starken Persönlichkeiten des österreichischen Corona-Widerstandes standen gemeinsam auf unzähligen Bühnen gegen das Corona-Regime. Sie sind sich einig: Die EU ist Europas Unglück. Sie ist der Hort des Bösen und der Lügen. Doch wie geht man mit dem Brüsseler Moloch um?

Gerald Hauser wirbt aktuell um Vorzugsstimmen, um ins EU-Parlament gewählt zu werden. Er möchte in Brüssel ordentlich „aufräumen“ und die EU von innen reformieren und verändern. Er hofft auf eine Stärkung der Rechtsparteien in Europa. Martin Rutter hingegen sieht in einer Reform keine Chance. Er möchte ein Ende des Brüsseler Molochs besser heute als morgen. Rutter wirbt für den Austritt Österreichs aus der EU.

AUF1-Moderator Thomas Eglinski führt durch den packenden Schlagabtausch und stellt den beiden redegewandten Diskutanten zuvor eingesandte Fragen der AUF1-Zuschauer. Welcher der beiden Diskutanten setzt sich in diesem Duell durch?

Quelle: AUF1