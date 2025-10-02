Manchester: Angriff auf Synagoge als Terrorakt eingestuft!

Nach dem tödlichen Angriff vor der Heaton Park Hebrew Congregation wertet die Polizei den Vorfall als Terrorakt; zwei Gemeindemitglieder starben, mehrere Menschen wurden verletzt. Britische und internationale Medien schildern den Ablauf – vom Autoangriff über Messerstiche bis zum polizeilichen Zugriff – und die Einstufung als gezielten Hassangriff.

Der Täter fuhr laut Ermittlungsstand zunächst mit einem Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen, bevor er mit einem Messer weitere Personen attackierte. Einsatzkräfte stoppten den Angreifer binnen Minuten; eine zunächst vermutete Sprengweste erwies sich als nicht funktionsfähig. Die Sicherheitsbehörden erhöhten daraufhin die Schutzmaßnahmen an Gotteshäusern der Region.

Politik und Religionsvertreter verurteilten die Tat scharf, Hilfsangebote für Betroffene wurden aktiviert. Die Ermittlungen laufen unter Federführung der Anti-Terror-Einheiten; Details zu Motiv, Tatvorbereitung und Unterstützern werden geprüft. Für die jüdische Community ist der Angriff ein tiefer Einschnitt – begleitet von Appellen an Wachsamkeit und gesellschaftliche Solidarität.

Quelle: ExtremNews



