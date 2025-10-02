Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Sie sind hier: Startseite Nachrichten Weltgeschehen Manchester: Angriff auf Synagoge als Terrorakt eingestuft!

Manchester: Angriff auf Synagoge als Terrorakt eingestuft!

Freigeschaltet am 02.10.2025 um 17:29 durch Sanjo Babić
Achtung Terror! (Symbolbild)
Achtung Terror! (Symbolbild)

Bild: Eigenes Werk /OTT

Nach dem tödlichen Angriff vor der Heaton Park Hebrew Congregation wertet die Polizei den Vorfall als Terrorakt; zwei Gemeindemitglieder starben, mehrere Menschen wurden verletzt. Britische und internationale Medien schildern den Ablauf – vom Autoangriff über Messerstiche bis zum polizeilichen Zugriff – und die Einstufung als gezielten Hassangriff.

Der Täter fuhr laut Ermittlungsstand zunächst mit einem Fahrzeug in eine Gruppe von Menschen, bevor er mit einem Messer weitere Personen attackierte. Einsatzkräfte stoppten den Angreifer binnen Minuten; eine zunächst vermutete Sprengweste erwies sich als nicht funktionsfähig. Die Sicherheitsbehörden erhöhten daraufhin die Schutzmaßnahmen an Gotteshäusern der Region.

Politik und Religionsvertreter verurteilten die Tat scharf, Hilfsangebote für Betroffene wurden aktiviert. Die Ermittlungen laufen unter Federführung der Anti-Terror-Einheiten; Details zu Motiv, Tatvorbereitung und Unterstützern werden geprüft. Für die jüdische Community ist der Angriff ein tiefer Einschnitt – begleitet von Appellen an Wachsamkeit und gesellschaftliche Solidarität.

Quelle: ExtremNews


Gern gelesene Artikel

Videos
Daniel Mantey Bild: Hertwelle432
"MANTEY halb 8" deckt auf - Wer steuert den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Mantey halb 8 - Logo des Sendeformates
"MANTEY halb 8": Enthüllungen zu Medienverantwortung und Turcks Überraschungen bei und Energiewende-Renditen!
Weitere Videos
Termine
Kommende Termine
Newsletter
Wollen Sie unsere Nachrichten täglich kompakt und kostenlos per Mail? Dann tragen Sie sich hier ein:
Schreiben Sie bitte rasend in folgendes Feld um den Spam-Filter zu umgehen

Oder nutzen sie unseren
News-Feed News-Feed
Anzeige