Türkischer Innenminister: Die ganze Welt hasst die Vereinigten Staaten

Süleyman Soylu, der türkische Innenminister, hat laut einem Medienbericht bei seinem Auftritt in Istanbul gesagt, die ganze Welt würde die Vereinigten Staaten hassen. Zudem erklärte er, Europa sei ein US-Werkzeug in Afrika. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Der Innenminister der Türkei Süleyman Soylu hat auf einem Treffen mit Jugendlichen in Istanbul die für Mitte Mai anberaumten Präsidentschafts- und Parlamentswahlen thematisiert, teilte die Zeitung Aydınlık mit. Soylu habe dabei dem Westen vorgeworfen, dem Rest der Welt seine Kultur und Gewohnheiten aufzwingen zu wollen. Er sprach unter anderem von einem "Kulturterrorismus", der darauf abziele, "unseren Glauben, unsere Traditionen, unsere Bräuche zu zerstören".



Der hochrangige türkische Beamte erklärte zudem, dass die USA weiterhin an Glaubwürdigkeit verlieren würden und dass die ganze Welt die Vereinigten Staaten von Amerika hasse. Dies ist nicht das erste Mal, dass Soylu die USA kritisiert. An den US-Botschafter Jeffry Flake in Ankara gerichtet, sagte er Anfang Februar nach türkischen Medienberichten, der solle seine "schmutzigen Finger von der Türkei lassen". Er wisse sehr gut, wie sich der Botschafter in die inneren Angelegenheiten der Türkei einmische und welche Journalisten er beeinflusse, sagte der Innenminister damals. Bei seinem jüngsten Auftritt in Istanbul forderte er außerdem, die Rolle Europas nicht zu überschätzen, denn:

"So etwas wie Europa gibt es nicht. Denken Sie darüber nach. Es gibt Amerika. Europa ist ein Waggon im US-Zug."

Laut Soylu sei Europa ein Werkzeug der Vereinigten Staaten, etwa in Afrika. Alle afrikanischen Länder hassen die Staaten, die sie ausbeuteten, hieß es weiter. Die Staaten in Afrika wenden sich demnach zunehmend ihren Landesprachen zu. Des Weiteren behauptete der Minister, seit Beginn des 21. Jahrhunderts. Jahrhunderts bestehe keine Dominanz des Westens mehr, sondern er versuche, seinen Herrschaftsbereich zu behalten.

Ende Januar hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in der Türkei für den 14. Mai angekündigt. Außer Erdoğan stellen sich drei Bewerber der Präsidentschaftswahl: Kemal Kılıçdaroğlu, der Vorsitzende der größten Oppositionspartei CHP, sowie Muharrem İnce von der Heimatpartei Memleket Partisi und Sinan Oğan als Kandidat des Wahlbündnisses Ata İttifakı."

Quelle: RT DE