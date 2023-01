Pentagon: USA sind in der Lage, die Ukraine so lange wie nötig zu unterstützen

Bei der Militärhilfe für die Ukraine berücksichtigen die USA mehrere Faktoren, um eine fortdauernde Unterstützung für die Ukraine sicherzustellen, ohne das eigene Arsenal zu beeinträchtigen, sagte Pentagonsprecher Brigadegeneral Patrick Ryder auf einer Pressekonferenz am Donnerstag. Die USA verfügten über eine starke industrielle Basis, auf die man zurückgreifen könne. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Zudem gebe es motivierte Rüstungsunternehmen, die bei der Ukraine-Hilfe mitmachen wollten. Ryder wörtlich: "Wir sind uns daher sicher, dass wir die Ukraine so lange wie nötig unterstützen können. Und wir sind uns sicher, dass wir fähig sein werden, das Maß an Bereitschaft aufrechtzuerhalten zu können, welches zum Schutz unseres Landes erforderlich ist."



Er reagierte damit auf die jüngsten Aussagen des US-Marineministers Carlos Del Toro, das Land werde in den kommenden sechs Monaten möglicherweise nicht im Stande sein, sowohl sich selbst als auch die Ukraine mit Waffen zu versorgen, falls die Rüstungsunternehmen ihre Produktion nicht steigerten. "



Quelle: RT DE