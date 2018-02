Syrien-Konflikt: Nouripour appelliert an Putin

Der Grünen-Obmann im Auswärtigen Ausschuss, Omid Nouripour, hat an den Kreml appelliert, endlich "seine zerstörerische Hilfe" in Syrien einzustellen. Putin müsse Baschar al-Assad davon abhalten, "weitere Unschuldige zu töten", sagte Nouripour der "Bild".

"Assad versucht in Ost-Ghouta, was er bereits in Aleppo und anderen Orten vollzogen hat: die Menschen zur Kapitulation zu zwingen, weil ihnen jede Perspektive aufs Überleben genommen wird. Sie hungern, sie haben keinen Zugang zu Medizin und über ihnen fallen die Bomben."

Allein in den vergangenen 48 Stunden sollen in der Provinz Ost-Ghouta laut Aktivisten mindestens 250 Menschen getötet worden sein.

Quelle: dts Nachrichtenagentur