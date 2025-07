Israel kündigt tägliche Kampfpausen in Gaza an

Das israelische Militär hat "lokale taktische Pausen militärischer Aktivitäten" in dicht besiedelten Gebieten des Gazastreifens angekündigt. Diese sollen täglich von 10 bis 20 Uhr Ortszeit andauern, teilte die Armee am Sonntag mit.

Die Pause beginnt demnach in den Gebieten, in denen die Armee nicht operiert: Al-Mawasi, Deir al-Balah und Gaza-Stadt, und gilt "bis auf Weiteres" für jeden Tag. Ziel sei es, den Umfang der humanitären Hilfe für den Gazastreifen zu erhöhen. Die Entscheidung sei nach Gesprächen mit den Vereinten Nationen und internationalen Organisationen abgestimmt worden, hieß es.



Darüber hinaus werden dem israelischen Militär zufolge von 6 bis 23 Uhr dauerhaft ausgewiesene "sichere Routen" eingerichtet, um den Konvois der Vereinten Nationen und humanitären Hilfsorganisationen, die Lebensmittel und Medikamente an die Bevölkerung im gesamten Gazastreifen liefern und verteilen, eine sichere Durchfahrt zu ermöglichen.



Nach der Ankündigung bewegten sich am Sonntag nach ägyptischen Angaben Dutzende Lastwagen mit Hilfsgütern aus Ägypten in Richtung Süd-Gaza.

Quelle: dts Nachrichtenagentur