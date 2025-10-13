Direkt zum Inhalt Direkt zur Navigation
Bestätigt: Erste Geiseln jetzt in israelischer Obhut

Freigeschaltet am 13.10.2025 um 09:38 durch Sanjo Babić
Flagge von Israel

Bild: sven scherz-schade / pixelio.de

Die ersten freigelassenen Geiseln sind israelischen Kräften übergeben worden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Transfer läuft nach vorher festgelegtem Protokoll. Angehörige werden psychologisch betreut.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen erfolgen die Übergaben in mehreren Wellen. Jede Person wird medizinisch untersucht und identifiziert. Geheimdienst und Militär dokumentieren den Ablauf.

Vermittler berichten von weitgehend geordneten Verfahren. Der Zustand einzelner Freigelassener wird aus Schutzgründen nicht detailliert veröffentlicht.

Quelle: dts Nachrichtenagentur


