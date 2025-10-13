Bestätigt: Erste Geiseln jetzt in israelischer Obhut

Die ersten freigelassenen Geiseln sind israelischen Kräften übergeben worden, meldet die dts Nachrichtenagentur. Der Transfer läuft nach vorher festgelegtem Protokoll. Angehörige werden psychologisch betreut.

Nach Angaben aus Sicherheitskreisen erfolgen die Übergaben in mehreren Wellen. Jede Person wird medizinisch untersucht und identifiziert. Geheimdienst und Militär dokumentieren den Ablauf.

Vermittler berichten von weitgehend geordneten Verfahren. Der Zustand einzelner Freigelassener wird aus Schutzgründen nicht detailliert veröffentlicht.

