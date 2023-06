"Wir zogen aus Kiew ab" – Putin zeigt unterschriebenen Entwurf vom Friedensvertrag von 2022

Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Samstag eine große Delegation afrikanischer Politiker in Sankt Petersburg empfangen. Die Gruppe reiste einen Tag nach einem Besuch in der Ukraine nach Russland, um für ihren Zehn-Punkte-Friedensfahrplan zu werben, der den seit über einem Jahr andauernden Konflikt zwischen Kiew und Moskau beenden soll. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Putin betonte erneut: "Russland hat sich nie geweigert, Verhandlungen aufzunehmen." Er zeigte den afrikanischen Delegierten den von ukrainischer Seite bereits paraphierten Entwurf vom Friedensabkommen von 2022. Wie vereinbart, sei Russland aus Kiew abgezogen. Die Kiewer Behörden hätten daraufhin jedoch "alles auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen"." Quelle: RT DE