Medien: NATO-Mitglieder schlagen Alarm wegen russischer U-Boot-Flotte

Das US-Nachrichtenmagazin Newsweek stellt fest, dass die NATO-Mitglieder "wegen der Fähigkeiten der russischen U-Boot-Flotte Alarm schlagen". Wie der Autor des Newsweek-Artikels erklärt, rühren die Befürchtungen daher, dass Russland in den letzten Jahren eine Reihe von U-Booten gebaut hat, die in der Lage sind, wichtige Ziele in den Vereinigten Staaten und Kontinentaleuropa anzugreifen. Dies berichtet das Magazin "RT DE".

Weiter berichtet RT DE: "Es wird darauf hingewiesen, dass Russland über eine der am stärksten diversifizierten U-Boot-Flotten der Welt verfügt, zu der auch Schiffe gehören, die ballistische Raketen mit Atomsprengköpfen tragen können. Das Magazin schreibt: "Experten sagen auch, dass Russlands Flotte im unwahrscheinlichen Fall eines Krieges als eines der Werkzeuge im Eskalationsmanagement eingesetzt werden wird. Mit anderen Worten: Die Bedrohung durch Moskaus U-Boote, die mit konventionellen Waffen bewaffnet sind, wird es dem Land ermöglichen, westliche Gegner davon abzuhalten, ihre Vorteile in anderen Bereichen ins Spiel zu bringen." Bedenken gibt es auch im Hinblick auf die potenzielle Bedrohung kritischer Infrastrukturen. Michael Peterson, Direktor des US-Instituts für Forschung der russischen Marine, erklärte Newsweek: "Sie können sich vorstellen, was passieren würde, wenn die Russen die transatlantischen Internetkabel kappen würden – das hätte enorme finanzielle Auswirkungen und würde die Kommunikation zwischen den Vereinigten Staaten und dem europäischen Festland stark einschränken." Quelle: RT DE